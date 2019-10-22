Путин отметил важность консультаций с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин считает консультации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом особо важными, поскольку нынешняя ситуация в Сирии является сложной. Об этом сообщает ТАСС.

Открывая встречу с турецким лидером, Путин подчеркнул востребованность данных консультаций.

Он также выразил надежду на то, что российско-турецкие отношения сыграют свою роль в урегулировании всех трудных вопросов, которые сложились в регионе в настоящий момент.

До этого стартовали переговоры Путина и Эрдогана.