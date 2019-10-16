Зеленский поиграл с молотком в парламенте Латвии
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Латвию посетил парламент, где поиграл с молотком. На видео, размещенное в Сети обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев.
На записи видно, что Зеленский в сейме Латвии, держа в руках молок, разговаривает с одним из депутатов. После чего он один раз ударяет молотком.
Пользователи соцсетей пошутили по поводу появившегося видео.
Так, один из пользователей написал: «что не сделаешь ради банки шпрот».
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