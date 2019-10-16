В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании «зеленой» партии на повестке дня Кремля не стоит. Об этом информирует РИА «Новости».

«Я не знаю, откуда они взялись, эти сообщения», – сказал он.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что в Кремле активно обсуждают работу с экологической повесткой и планируют создание новой партии, которая будет специализироваться на «зеленой» проблематике. На такую инициативу депутатов якобы натолкнули возмущения граждан, которые связаны с вопросами экологии.