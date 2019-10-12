Трамп заступился за Джулиани из-за расследования

Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме. Об этом он написал в своем твиттере.

Глава Соединенных Штатов дал высокую оценку профессиональным и личным качествам Джулиани.

Трамп назвал своего адвоката легендарным борцом с преступностью, отличным парнем, замечательным юристом и лучшим мэром в истории Нью-Йорка.

Американский лидер также снова заявил о том, что в США проводится «охота на ведьм».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Прокуратура США начала расследование в отношении адвоката Трампа