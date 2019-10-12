Трамп заступился за Джулиани из-за расследования
Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме. Об этом он написал в своем твиттере.
Глава Соединенных Штатов дал высокую оценку профессиональным и личным качествам Джулиани.
Трамп назвал своего адвоката легендарным борцом с преступностью, отличным парнем, замечательным юристом и лучшим мэром в истории Нью-Йорка.
Американский лидер также снова заявил о том, что в США проводится «охота на ведьм».
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