Трамп заступился за Джулиани из-за расследования

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Президент США Дональд Трамп заступился за своего адвоката Рудольфа Джулиани, против которого было инициировано расследование из-за якобы нарушения им законов о лоббизме. Об этом он написал в своем твиттере.

Глава Соединенных Штатов дал высокую оценку профессиональным и личным качествам Джулиани.

Трамп назвал своего адвоката легендарным борцом с преступностью, отличным парнем, замечательным юристом и лучшим мэром в истории Нью-Йорка.

Американский лидер также снова заявил о том, что в США проводится «охота на ведьм».

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