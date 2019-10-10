Условие для увольнения Богдана назвал Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал, когда может быть отстранен от должности глава его офиса Андрей Богдан. Об этом сообщает УНИАН.

По словам украинского лидера, он может уволить Богдана в случае, если он нарушит закон, а также назвал его «специалистом».

Зеленский отметил, что ему нужны «мощные люди», которые следуют как украинским, так и международным законам.

Он подчеркнул, что Богдан сам подпишет заявление на увольнение, если нарушит законодательство Украины.

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