«Девочку буду защищать»: Зеленский о скандале с Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции прокомментировал скандал вокруг своего пресс-секретаря Юлии Мендель, которая ранее оттолкнула от него журналиста Сергея Андрушко.

Зеленский считает, что Андрушко не раз вел себя неправильно.

«Он здоровый мужик, он нападает», — прокомментировал Зеленский.

Президент встал на сторону Мендель. По его словам, она не имела права как пресс-секретарь так реагировать на действия журналиста, но как человек не смогла по-другому поступить.

«Поэтому девочки, в этом случае, буду защищать», — сказал Зеленский.

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