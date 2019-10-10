Адвокат сообщившего о звонке Трампа Зеленскому отрицает его предвзятость
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Адвокат автора жалобы на разговор президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского опроверг наличие у информатора личного мотива, передает РИА «Новости».
Адвокат Марк Зейн таким образом отреагировал на сообщения СМИ, что шпион имел связи с одним из кандидатов в президенты от демократов.
Зейн заявил, что его подзащитный никогда не работал с кандидатом, его штабом или партией.
«Во-вторых, наш клиент всю свою государственную карьеру провел на государственных должностях в исполнительной власти, не связанных с политикой», — добавил он.
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