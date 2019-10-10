Евродепутат назвал коррупцию на Украине «российским продуктом»

Евродепутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов в ходе проходивших в Европарламенте слушаний по Украине заявил, что коррупция в стране является результатом российского влияния, передает РИА «Новости».

Он раскритиковал «формулу Штайнмайера», заявив, что она выгодна лишь России, после чего резко заговорил о проблеме коррупции на Украине.

«Коррупция на Украине - это российский продукт», — добавил он.

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