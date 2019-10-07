Раскрыто место отдыха Путина
Глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге, передает РИА «Новости».
По его словам, на фото и видео запечатлена Тува.
«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — написал Шолюан Кара-оол.
Отмечается, что в прошлом году Путин во время своего отпуска тоже побывал в Туве.
Ранее было опубликовано видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.