Раскрыто место отдыха Путина

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Глава Тувы Шолюан Кара-оол раскрыл место отдыха президента Владимира Путина в сибирской тайге, передает РИА «Новости».

По его словам, на фото и видео запечатлена Тува.

«Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — написал Шолюан Кара-оол.

Отмечается, что в прошлом году Путин во время своего отпуска тоже побывал в Туве.

Ранее было опубликовано видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.