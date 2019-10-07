МИД сообщил о переговорах об освобождении задержанной в Иране журналистки Юзик

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Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик может быть скоро отпущена на свободу, передает РИА «Новости».

«Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», — сказал Кабулов.

Он отметил, что может случиться уже на этой неделе.

Ранее бывший муж российской журналистки Юлии Юзик Борис Войцеховский сообщил, что представители посольства России пытаются договориться о деталях ее освобождения с МИД Ирана.