МИД сообщил о переговорах об освобождении задержанной в Иране журналистки Юзик
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что задержанная в Иране российская журналистка Юлия Юзик может быть скоро отпущена на свободу, передает РИА «Новости».
«Посол был в субботу в МИДе Ирана. Завершается разбирательство, и мы рассчитываем, что скоро ее выпустят», — сказал Кабулов.
Он отметил, что может случиться уже на этой неделе.
Ранее бывший муж российской журналистки Юлии Юзик Борис Войцеховский сообщил, что представители посольства России пытаются договориться о деталях ее освобождения с МИД Ирана.