В Кремле оценили возможность публикации стенограммы разговора Путина и Трампа
close
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает возможным публикацию бесед Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа при согласии сторон, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в случае запроса американской стороны.
Таким образом Песков прокомментировал произошедший в США скандал, итогом которого стала публикация стенограммы разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.
Он также добавил, что стандартная дипломатическая практика таких публикаций не предусматривает.
Ранее Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.