В Кремле оценили возможность публикации стенограммы разговора Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20... Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита G20...
Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает возможным публикацию бесед Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа при согласии сторон, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в случае запроса американской стороны.

Таким образом Песков прокомментировал произошедший в США скандал, итогом которого стала публикация стенограммы разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Он также добавил, что стандартная дипломатическая практика таких публикаций не предусматривает.

Ранее Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.