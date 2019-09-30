В Кремле оценили возможность публикации стенограммы разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль считает возможным публикацию бесед Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа при согласии сторон, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что этот вопрос будет обсуждаться в случае запроса американской стороны.

Таким образом Песков прокомментировал произошедший в США скандал, итогом которого стала публикация стенограммы разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

Он также добавил, что стандартная дипломатическая практика таких публикаций не предусматривает.

Ранее Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.