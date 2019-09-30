Рябков раскритиковал ООН за отсутствие реакции на невыдачу виз российской делегации

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Секретариат ООН должен отреагировать более решительно на невыдачу США виз ряду членов российской делегации для участия на 74- сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замминистра, действия Вашингтона являются тревожным звонком относительно того, как они могут влиять на организацию.

«Реакция Секретариата ООН, на мой взгляд, могла бы быть более внятной на произошедшее», — сказал Рябков.

При этом он добавил, что Россия обратиться к комитету по сношению со стороной пребывания относительно случая с визами.

«Мы там будем этот вопрос ставить заостренно, — подчеркнул Рябков.

Политик назвал действия США «новым качеством пренебрежения любыми нормами».

Ранее сообщалось, что Москва выразила протест США из-за невыдачи виз членам российской делегации.