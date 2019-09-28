Кто уговорил Трампа опубликовать разговор с Зеленским, сообщила CNN
Американский политик от Республиканской партии Митч Макконнелл призвал главу США Дональда Трампа опубликовать стенограмму его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, он призвал президента Соединенных Штатов сделать это, чтобы подтвердить заявление Трампа, что в их разговоре с Зеленским не было ничего предосудительного.
По словам сенатора, обвинения против американского лидера являются смехотворными.
Он отметил, что ознакомился с разговором между двумя главами государств.
«Если это отправная точка для процесса импичмента, то демократы перегнули палку», — подчеркнул Макконнелл.
Ранее Трамп высказался о скандале вокруг его разговора с Зеленским.