Пушков ответил Пелоси на слова о «русском следе»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что спикеру палаты представителей США Ненси Пелоси стоит научиться делать ответственные заявления.

Об этом он написал в своем твиттере.

Пушков также призвал Пелоси не сотрясать воздух.

«Россия не причастна к беседам Трампа с Зеленским - это всем ясно. Попытка привязать к ним Россию выглядит просто глупо», — говорится в сообщении.

Ранее Пелоси заявила, что уверена в том, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора двух лидеров.