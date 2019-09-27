Совет вещания Deutsche Welle не согласен с обвинениями комиссии Госдумы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/157/11820157/20160926_gaf_u55_332-pic905-895x505-64859.jpg">

Представитель Deutsche Welle Кристоф Юмпельт заявил, что компания отрицает обвинения, предъявленные комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, совет вещания медиахолдинга обсудил в Берлине процитированные агентствами обвинения комиссии Госдумы и отверг их.

«Совет вещания отверг обвинение в том, что DW вмешивается во внутренние дела РФ», - отметили в медиакомпании.

Юмпельт сказал, что тщательная проверка поступившей информации не выявила в освещении российских событий ничего, за что можно было бы упрекнуть Deutsche Welle.

Отмечается, что компания надеется на скорое урегулирование конфликта. Также представители российской стороны ожидают, что все корреспонденты СМИ смогут свободно и беспрепятственно работать в России.

«Свободный обмен информацией имеет важное значение», — подчеркнули в пресс-службе Deutsche Welle.