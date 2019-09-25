Вячеслав Лебедев переизбран главой Верховного суда

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Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Совет Федерации переизбрал Вячеслава Лебедева на пост председателя Верховного суда, передает РИА «Новости».

Кандидатура Лебедева была внесена в Совфед президентом, других альтернатив предложено не было.

Уточняется, что решение было принято единогласно.

Лебедев является бессменным председателем ВС с 1989 года.