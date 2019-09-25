Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказа о планах на переговоры российского главы с лидером Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщают «Известия».
Он заявил, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в рамках разговора, который пройдут в Москве, планируется обсуждение региональных проблем, а также ситуации в Венесуэле, а также вмешательство других стран в выборы.
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