Песков назвал темы переговоров Путина и Мадуро

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказа о планах на переговоры российского главы с лидером Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщают «Известия».

Он заявил, что в ходе переговоров лидеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в рамках разговора, который пройдут в Москве, планируется обсуждение региональных проблем, а также ситуации в Венесуэле, а также вмешательство других стран в выборы.

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