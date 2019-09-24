Зеленский надеется на крутые отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США», — сказал он.

Также он выразил надежду, что пригласит американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.

Зеленский добавил, что был бы рад, если лидеры стран приезжали в страну и видели, «какая хорошая Украина».

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об ожидании встречи с Трампом.