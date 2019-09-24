Среди получивших отказ в визе США на ГА ООН оказались сотрудники МИД РФ

Среди не получивших визы США членов российской делегации, которые планировали поехать на ГА ООН, оказались семь сотрудников российского МИДа. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена Совета Федерации Константина Косачева.

Уточняется, что сам Косачев вошел в число тех, кому отказали в выдаче американской визы.

«Семь сотрудников МИД и еще трое, включая меня», — цитирует Интерфакс сенатора.

По словам Косачева, в списке также оказались глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутине и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее ряд членов Совета Федерации, включая главу комитета по международным делам Константина Косачева, не получили визы в США.

Сенаторы должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.