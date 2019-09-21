Порошенко заявил, что Медведчук приезжал к нему перед встречей с Путиным
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук приезжал к нему домой, чтобы обсудить позицию перед встречами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, политик приезжал к нему два раза.
Он отметил, что они согласовывали позицию перед встречей с Путиным и только в рамках освобождения заложников.
«Никаких других вопросов не обсуждалось», — подчеркнул Порошенко.
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