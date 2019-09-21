Порошенко заявил, что Медведчук приезжал к нему перед встречей с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/69/12544069/RIAN_5928339.HR-pic905-895x505-14088.jpg">

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук приезжал к нему домой, чтобы обсудить позицию перед встречами с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, политик приезжал к нему два раза.

Он отметил, что они согласовывали позицию перед встречей с Путиным и только в рамках освобождения заложников.

«Никаких других вопросов не обсуждалось», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко оценил последствия нового Майдана для Украины.