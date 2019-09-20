Мэр Нью-Йорка вышел из президентской гонки

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (справа) и комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (справа) и комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (справа) и комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил на параде в День...
Andrew Kelly/Reuters

В США мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отказался от участия в президентской гонке от Демократической партии, сообщает NBC.

Де Блазио заявил, что очевидно «это не его время2, поэтому он решил закончить свою предвыборную кампанию.

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