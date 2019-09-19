Путин назначил нового замглавы МИД России
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Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД России Андрея Руденко. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Руденко Андрея Юрьевича заместителем министра иностранных дел РФ», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 19 сентября.
Ранее с должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ уволен Григорий Карасин, на его место назначен заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.