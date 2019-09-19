Осипов вступил в должность главы Забайкалья

Александр Осипов вступил в должность губернатора Забайкальского края.

«Осипов как и многие бывшие врио, а ныне главы регионов – слушатель программы школы губернаторов, - прокомментировала Дарья Кислицына, руководитель Лаборатории новых технологий ЭИСИ. - Данная программа – это современная кузница кадров. Люди приходят туда уже подготовленными, квалифицированными и опытными. Скорее это переподготовка и докристаллизация наиболее актуальных управленческих черт».

«Эту практику я считаю правильной, она, я считаю, будет пролонгирована на грядущие избирательные циклы, - подчеркнула Кислицына. - Всем интересующимся важно следить».

Эксперт отметила, что, безусловно, у Осипова была одна из самых ярких и результативных кампаний:» Хотя регион эксперты относили к зоне повышенного риска. На выходе результат вышел более чем достойный, опыт кампании должен быть изучен и осмыслен».

«Высокая конкурентная борьба никуда не делась – но «школа губернаторов» позволяет подбирать достойных и компетентных людей, и их обучают тем навыкам, которые нужны для управления регионом. Связь, на мой взгляд, между школой и победой прямая – выпускники этих курсов проявляют полученные навыки в статусе врио», - резюмировала Кислицына.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.