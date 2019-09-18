Украинский депутат прокомментировал «формулу Штайнмайера»

Депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что «формула Штайнмайера», определяющая порядок вступления в действие закона об особом статусе Донбасса, несет ряд рисков для Киева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она считает, что это может привести к «легализации всех, кто сейчас выполняет функции местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

По ее мнению, сначала стоит выполнять договоренности в сфере безопасности, а лишь после — политические.

Ранее в ЛНР прокомментировали отказ Украины подписать «формулу Штайнмайера».