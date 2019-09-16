Анастасия Приходько покинула партию Тимошенко ради сцены

Украинская певица Анастасия Приходько заявила о том, что вышла из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». Об этом артистка сообщила на своей странице в инстаграме.

Певица отметила, что приняла такое решение ради сцены.

«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше!» — написала Приходько.

Также звезда украинской сцены поблагодарила своих коллег по партии за дружбу и поддержку и заявила, что готова к новым проектам.

Ранее сообщалось, что певица-кандидат в депутаты Рады сообщила о нападении на нее.