Анастасия Приходько покинула партию Тимошенко ради сцены
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Украинская певица Анастасия Приходько заявила о том, что вышла из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». Об этом артистка сообщила на своей странице в инстаграме.
Певица отметила, что приняла такое решение ради сцены.
«Это был тяжелый год, но наши отношения с партией «Батькивщина» подошли к концу! Огромное спасибо Юлии Тимошенко за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше!» — написала Приходько.
Также звезда украинской сцены поблагодарила своих коллег по партии за дружбу и поддержку и заявила, что готова к новым проектам.
Ранее сообщалось, что певица-кандидат в депутаты Рады сообщила о нападении на нее.