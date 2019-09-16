В Минске опровергли информацию о планах создать конфедерацию России и Белоруссии

В основе экономической интеграции России и Белоруссии лежит приоритет сохранения независимости, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

Она пояснила, что фундаментом всех процессов между Белорусией и Россией является суверенитет и независимость государств. Она заявила, что именно эти принципы являются «красными флажками» построения отношений.

«В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы», — добавила Эйсмонт.

Говоря о создании конфедерации, пресс-секретарь отметила, что такие изменения станут возможными только после того, как президенты России и Белоруссии подпишут соответствующий документ, который затем должен быть принят Госсоветом.

Также пресс-секретарь отметила, что ведомства двух стран отлично взаимодействуют в формате совместных коллегий и выделила эффективность Парламентского собрания, Союзного совета министров и Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции. Для этого стороны были обязаны продумать нормативные акты в различных сферах экономической деятельности, которые должны быть реализованы в рамках союзного договора.