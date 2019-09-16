В Кремле отреагировали на данные об объединении экономик с Белоруссией

В Кремле заявили, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции с Белоруссией пока нет, передает РИА «Новости».

По его словам, план действий «большой частью» уже согласован.

Он отметил, что проделана большая работа.

По его словам, план по продолжению работы в рамках интеграции пока не публиковался. Когда правительства двух стран будут докладывать президентам, тогда будет информация о реальной «дорожной карте».

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему.