Сын президента Грузии устроился на работу в Елисейский дворец
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Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестани устроился на работу в администрацию президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.
Отмечается, что Горджестани назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца.
Поясняется, что в ему предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.
Уточняется, что до этого он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы он являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне.
Ранее сообщалось, что президент Грузии рассказала, что может возобновить диалог с Россией.