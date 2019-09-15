Сын президента Грузии устроился на работу в Елисейский дворец

Сын президента Грузии Саломе Зурабишвили Теймураз Горджестани устроился на работу в администрацию президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Отмечается, что Горджестани назначен сотрудником дипломатического отдела Елисейского дворца.

Поясняется, что в ему предстоит заниматься вопросами, связанными со странами регионов Азии, Северной и Латинской Америки.

Уточняется, что до этого он работал во французской миссии ООН в Нью-Йорке. В последние годы он являлся сотрудником посольства Франции в Лондоне.

Ранее сообщалось, что президент Грузии рассказала, что может возобновить диалог с Россией.