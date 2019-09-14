Вучич пригласил Медведева на годовщину освобождения Белграда

Президент Сербии Александр Вучич пригласил премьер-министра России Дмитрия Медведева в Белград на празднование 75-летия освобождения города от немецко-фашистских войск. об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, для Сербии огромная честь пригласить Россию на памятные мероприятия.

«Мы вместе отметим день, когда наши народы, объединенные свободой, победили общего врага», — отметил Вучич.

Отмечается, что Медведев принял его приглашение.

Кроме того, сербский лидер поздравил российского премьера с днем рождения и пожелал ему успехов и здоровья.

Ранее Вучич заявил о желании сохранить дружеские отношения с Россией и Китаем.