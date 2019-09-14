ЦРУ рассекретило планы по использованию голубей-разведчиков

ЦРУ в году холодной войны планировало использовать голубей в разведывательных целях, свидетельствуют рассекреченные документы ведомства, сообщает «Би-би-си».

В документах содержится информация о подготовке голубей к выполнению миссий. Выбор пал на этих птиц, потому что известно, что почтовые голуби способны перемещать небольшую камеру, которая делает качественные снимки.

Голубей хотели тренировать, в том числе на Аляске, чтобы птицы смогли работать в условиях крайнего севера СССР. Однако из-за ряда «технических причин» от планов решили отказаться.

Ранее сообщалось, что Злобные чайки почти неделю держали пенсионеров в заложниках.