Украине предсказали воссоединение с Россией в Совфеде

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, сообщает РИА «Новости».

Все остальные заявления киевской власти о «возвращении» полуострова он назвал «сказками».

Также Цеков добавил, что украинские власти считают избирателей дураками и проявляют к ним неуважение.

«Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — заключил Цеков.

Кроме того он сказал, что Украине неизбежно ждет воссоединение с Россией.

Ранее Цеков оценил отмену депутатской неприкосновенности на Украине.