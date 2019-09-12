Путин заявил, главой России не может быть слюнтяй

Во время нахождения в Дагестана, где проходят памятные мероприятия, посвященные 20-летию вторжения в республику террористических банд, президент России Владимир Путин высказался о том, что слюнтяй не может возглавлять государство. Об этом сообщает kp.ru.

Когда один из присутствующих на встрече высказался о гордости региона Путиным, лидер страны начал рассуждать о качествах, которые присущи главе страны.

«Слюнтяй не может возглавлять государство при таких людях, как в России», — сказал президент.

Отмечается, что боевики, во главе которых был Шамиль Басаев, вторглись с территории Чечни в Цумандинский и Ботлихский районы в 1999 года. Нападение состоялось в августе. Террористы были вытеснены жителям Дагестана лишь к середине сентября.

В ходе встречи Путин также призвал не забывать о событиях 1999 года в Ботлихе.