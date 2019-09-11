Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 11 сентября

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья почтили минутой молчания жертв теракта 11 сентября в Белом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что сначала Трамп с женой вышли к сотням людей, собравшихся на Южной лужайке Белого дом. Затем прозвучали три удара колокола. После минуты молчания они отправились в Пентагон, где американский лидер выступил с речью, посвященной жертвам трагедии.

«Мы обещаем вам, что имена ваших любимых, которых вы потеряли, никогда не будут забыты», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что за два дня до терактов 11 сентября президент России Владимир Путин предупреждал экс-президента США Джорджа Буша об опасности.