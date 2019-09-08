Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».

8 сентября он приехал на избирательный участок номер 2151 в Российской академии наук.

Путин традиционно голосует именно на этом избирательном участке.

Президента спросили, знает ли он лично того кандидата, за которого проголосовал.

«Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что в России проходит единый день голосования.

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