Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров

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Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить полуостров. Об этом он сказал в эфире «Крым24».

По его словам, чем раньше политики на Украине признают принадлежность полуострова, тем быстрее это облегчит ситуацию.

«Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям», — заявил Аксенов.

Он добавил, что у людей нужно поинтересоваться, хотят ли они возвращаться в состав Украины, а, услышав ответ, сделать так, как хотят жители полуострова.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Зеленского, сравнившего полуостров с похищенным ребенком.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.