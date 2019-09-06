Глава Крыма посоветовал Зеленскому посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому посетить полуостров. Об этом он сказал в эфире «Крым24».
По его словам, чем раньше политики на Украине признают принадлежность полуострова, тем быстрее это облегчит ситуацию.
«Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям», — заявил Аксенов.
Он добавил, что у людей нужно поинтересоваться, хотят ли они возвращаться в состав Украины, а, услышав ответ, сделать так, как хотят жители полуострова.
Ранее в Крыму отреагировали на слова Зеленского, сравнившего полуостров с похищенным ребенком.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.