Путин заявил о праве участия молодежи в протестах

Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда могут позитивно влиять на власть, передает РИА «Новости».

По его словам, это помогает встряхнуть власть, однако нужно действовать в рамках закона. Лидер добавил, что каждый россиянин имеет право заявлять о своей точке зрения.

Также Путин отметил, что протест может привести к результату, так как «встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы».

Глава России уточнил, что действовать при этом нужно в позитивном ключе, руководствуясь интересами страны и людей.

Ранее Путин впервые отреагировал на митинги в Москве.