Путин заявил о праве участия молодежи в протестах

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда могут позитивно влиять на власть, передает РИА «Новости».

По его словам, это помогает встряхнуть власть, однако нужно действовать в рамках закона. Лидер добавил, что каждый россиянин имеет право заявлять о своей точке зрения.

Также Путин отметил, что протест может привести к результату, так как «встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении для того, чтобы она эффективнее решала стоящие перед ней проблемы».

Глава России уточнил, что действовать при этом нужно в позитивном ключе, руководствуясь интересами страны и людей.

Ранее Путин впервые отреагировал на митинги в Москве.