«Росзарубежнефть» будет и дальше развивать проекты в Венесуэле

Российская «Росзарубежнефть», владеющая долями в совместных нефтегазовых предприятиях в Венесуэле, намерена и дальше реализовывать проекты в стране. Об этом говорится в заявлении компании, которое находится в распоряжении ТАСС.

Компания подчеркивает, что всегда действовала и будет действовать в Венесуэле, строго соблюдая при этом национальные и международные нормы права, а российско-венесуэльское сотрудничество в нефтяной отрасли, по словам «Росзарубежнефть», является «долгосрочным» и «стратегическим».

»«Росзарубежнефть» намерена и далее совместно с венесуэльской стороной последовательно развивать свои активы, реализовывать совместные проекты и расширять производственно-технологическое взаимодействие», — отмечается в заявлении.

Компания также указывает, что будет неукоснительно выполнять свои обязательства в координации с международными партнерами.

В заявлении говорится, что в прошлом году Российская Федерация и Венесуэла закрепили долгосрочное видение двустороннего взаимодействия, подписав договор о стратегическом партнерстве, определяющий комплексный подход к сотрудничеству в энергетической сфере — от совместной разведки и освоения новых месторождений нефти и газа до повышения эффективности добычи и расширения торгово-экономических операций.

В Венесуэле в данный момент функционируют пять нефтедобывающих совместных предприятий «Росзарубежнефти» (на 100% принадлежит РФ) и PDVSA.

Ранее СМИ писали, что Трамп разрабатывает план по контролю венесуэльской нефти на годы вперед.