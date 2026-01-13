Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Росзарубежнефть» будет и дальше развивать проекты в Венесуэле

«Росзарубежнефть» планирует дальше реализовывать совместные проекты в Венесуэле
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская «Росзарубежнефть», владеющая долями в совместных нефтегазовых предприятиях в Венесуэле, намерена и дальше реализовывать проекты в стране. Об этом говорится в заявлении компании, которое находится в распоряжении ТАСС.

Компания подчеркивает, что всегда действовала и будет действовать в Венесуэле, строго соблюдая при этом национальные и международные нормы права, а российско-венесуэльское сотрудничество в нефтяной отрасли, по словам «Росзарубежнефть», является «долгосрочным» и «стратегическим».

»«Росзарубежнефть» намерена и далее совместно с венесуэльской стороной последовательно развивать свои активы, реализовывать совместные проекты и расширять производственно-технологическое взаимодействие», — отмечается в заявлении.

Компания также указывает, что будет неукоснительно выполнять свои обязательства в координации с международными партнерами.

В заявлении говорится, что в прошлом году Российская Федерация и Венесуэла закрепили долгосрочное видение двустороннего взаимодействия, подписав договор о стратегическом партнерстве, определяющий комплексный подход к сотрудничеству в энергетической сфере — от совместной разведки и освоения новых месторождений нефти и газа до повышения эффективности добычи и расширения торгово-экономических операций.

В Венесуэле в данный момент функционируют пять нефтедобывающих совместных предприятий «Росзарубежнефти» (на 100% принадлежит РФ) и PDVSA.

Ранее СМИ писали, что Трамп разрабатывает план по контролю венесуэльской нефти на годы вперед.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27612571_rnd_7",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+