Украинский суд выпустил на волю «ценного свидетеля» по делу MH17

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Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года
Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года
Maxim Zmeyev/Reuters

Апелляционной суд в Киеве выпустил из-под стражи жителя самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, которого до этого называли ценным свидетелем по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, киевский суд выпустил Цемаху под личное поручительство. После оглашение приговора мужчину освободили в зале суда.

Ранее нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне «ценного свидетеля» Владимира Цемаха.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.