Украинский суд выпустил на волю «ценного свидетеля» по делу MH17

Апелляционной суд в Киеве выпустил из-под стражи жителя самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, которого до этого называли ценным свидетелем по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, киевский суд выпустил Цемаху под личное поручительство. После оглашение приговора мужчину освободили в зале суда.

Ранее нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне «ценного свидетеля» Владимира Цемаха.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.