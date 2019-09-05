Парламент Британии отверг идею Джонсона о проведении внеочередных выборов

Палата общин парламента Британии отклонила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в парламент 15 октября. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, для проведения этого решения необходима была поддержка двух третий парламентариев. Однако инициативу поддержали только 298 депутатов, против были 56.

По словам премьера, он предложил лидеру оппозиции Джереми Корбину еще раз рассмотреть идею о проведения всеобщих выборов.

«Я бы предложил обдумать еще раз свою ненадежную позицию », — заявил Джонсон.

Ранее СМИ Европы раскритиковали Джонсона после потери большинства в парламенте.