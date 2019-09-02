Глава Черногории осудил отказ позвать Россию на годовщину Второй мировой войны

Лидер Черногории Мило Джуканович выразил сожаление в связи с отсутствием России на мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает RTCG.

По его словам, событие было бы более полным, если бы на него пригласили Россию.

Он отметил, что СССР сыграл огромную роль в освобождении Европы и в победе над нацизмом.

Кроме того, глава Черногории отметил участие немецкой стороны в церемонии, подчеркнув, что речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера стала «исторически важной».

Главные мероприятия были организованы польскими властями в Варшаве. Причем власти Польши не пригласили Россию, а также Казахстан и страны Центральной Азии. В ответ на это Белоруссия и Армения также отказались от участия в данном мероприятии.

Ранее сообщалось, почему Польша не пригласила Россию.