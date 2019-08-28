В Госдепе США обеспокоены возможной кибератакой России в преддверии выборов 2020

Заместитель помощника госсекретаря США по кибер и международной коммуникационной и информационной политике Роберт Стрейер рассказал об опасениях Госдепа в отношении России в преддверии президентских выборов в Америке в 2020 году, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия является соперником США в киберпространстве.

«Мы также знаем о прошлом участии России в операциях по оказанию влияния на наши выборы. Поэтому мы обеспокоены этими действиями», — подчеркнул Стрейер.

Ранее ФБР обвинило Россию во вмешательстве в выборы. Отмечается, что Москва отрицает обвинения.