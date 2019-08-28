СМИ сочли отказ Лукашенко ехать в Польшу солидарностью с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко отказался от поездки в Варшаву в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом информирует Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Согласно статье, белорусский президент принял такое решение в связи с тем, что на мероприятия не был приглашен президент России Владимир Путин, тем самым проявив солидарность к российскому коллеге.

Также дополняется, что по той же причине в Минск на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне, не приглашены польские политики высокого ранга.

При этом белорусское министерство иностранных дел данное сообщение пока не прокомментировало.

До этого Варшава объяснила, что отказ пригласить Россию на мемориальные мероприятия связан с тем, что СССР, по мнению польских властей, нарушил международное право в 1939 году.

Ранее Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше.