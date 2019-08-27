Сенатор из США рассказал об отказе в выдаче ему российской визы

Американский сенатор и член Республиканской партии Рон Джонсон рассказал о том, что ему было отказано в выдаче российской визы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что сенатор получал визу для того, чтобы посетить Россию в составе делегации конгресса.

Джонсон назвал ситуацию оскорбительной и заявил, что данный случай не помешает ему «выступать за решительный ответ на агрессию России».

Член Республиканской партии планировал провести переговоры с рядом чиновниками из России, а также представителями американского бизнеса и «организациями гражданского общества».

Ранее сообщалось, что лидер демократов в сенате США оценил идею Трампа пригласить Путина на G7.