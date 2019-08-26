Путин внес трех кандидатов на должность главы Игнушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики, сообщает ТАСС.

Уточняется, что ими стали: депутат Городского совета муниципального образования «Городской округ город Назрань» Евлоева Урусхана Хасановича, старшего территориального специалиста публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» Магомед Алиханович Зурабов и врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Макшарипович Калиматов.

Ранее глава правительства Ингушетии подал в отставку. Он возглавлял Ингушетию более 10 лет, вступив на должность в 2008 году. Отмечается, что его заявление об отставке было одобрено Владимиром Путиным 26 июня.