Экс-премьер предсказал вымирание Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина вымирает. Об этом он написал в твиттере.

По его словам, население Украины постоянно сокращается, а смертность растет. Кроме того, в стране падает рождаемость, а показатели здравоохранения сдают.

«За первое полугодие население сократилось почти на 150 тыс. человек», — рассказал Азаров.

Стоит отметить, что бывший премьер не уточнил, на какие исследования и подсчеты он ориентировался. Однако Азаров подчеркнул, что вскоре от украинской стороны может совсем ничего не остаться.

«Украина вымирает», — заключил Азаров.

Ранее Украине предрекли государственный переворот.