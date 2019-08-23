Сенатор предложил Зеленскому план признания Крыма частью России

Член комитета Совета Федерации по международным делам и сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому разработать план постепенного признания Крыма частью российского государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, президент Украины продолжает считать Крымский полуостров украинским, хотя он вернулся в Россию на законных основаниях.

«Все это возмутительно. Никаких вариантов для возвращения Крыма в Украину нет», — отметил Цеков.

Он добавил, что, поскольку Зеленскому и его окружению сложно признать российский статус Крыма, то им следовало бы разработать план постепенного признания полуострова частью России.

Сенатор заключил, что признание Крыма российским позволит улучшить взаимоотношение двух стран.

Ранее Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину место в G8 в обмен на Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.