Москва и Киев планируют обменять задержанных по формуле «33 на 33»

Москва и Киев договорились о взаимном обмене удерживаемыми лицами по формуле «33 на 33». Об этом сообщается РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговорного процесса.

Собеседники, знакомые с деталями переговоров, подтвердили обсуждение данного сценария.

Отмечается, что в число российских заключенных, которые отправятся домой, не вошел журналист Кирилл Вышинский, который был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Его освобождение будет проходить по особой схеме.

Дополняется, что украинский омбудсмен Людмила Денисова уже прибыла в Россию. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова до понедельника, 26 августа, находится в отпуске, встреч с ее участием пока не планируется. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Алексей Зловедов.

Ранее Лавров припомнил немецкому журналисту Вышинского.