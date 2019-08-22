Источник сообщил, при каком условии ЕС поддержит возвращение России в G7

Страны Евросоюза могут поддержать возвращение России G7 при условии выполнения минских соглашений, передает ТАСС. Об этом сообщил ТАСС в четверг .

»Европейский совет в 2015 году принял решение о невозможности возвращения к прежним отношениям с Россией до выполнения минских соглашений. Этого принципа страны сообщества будут придерживаться при обсуждении возможности возвращения РФ в G7», — сообщил европейский дипломатический источник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который предложил российскому коллеге Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.