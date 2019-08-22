Лавров прокомментировал слова Макрона, назвавшего Россию глубоко европейской страной

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе и России, как ее части. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров заявил, что данная позиция является не только уверенностью французского лидера. Такое заявление министр сделал на пресс-конференции с главой МИДа Германии Хайко Маасом.

«Мы такие заявления и заверения слышим и от наших германских коллег, от многих других стран Европы», — добавил Лавров.

Он также отметил, что перспективы формирования «большого европейского дома» становится более призрачными, а риски фрагментации возрастают.

По мнению Лаврова, ответственные политики не допустят такого развития событий, поскольку они заинтересованы в выстраивании общего экономического гуманитарного пространства.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной.