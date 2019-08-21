Путин сравнил протесты в Москве и за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе акции протеста носят более масштабный характер, чем в Москве, передает РИА «Новости».

Он отметил, что за рубежом подобные акции приводят к большому числу погибших и пострадавших.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё Путин рассказал, что Москва внимательно следит за событиями подобного рода в европейских столицах.

Российский лидер также отметил, что правоохранительные органы в России реагируют на происходящее на несанкционированных акциях так же, как и полиция в Европе. Он добавил, что соблюдать законы обязаны и протестующие, и полицейские.

Ранее Владимир Путин на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном впервые отреагировал на протестные акции в Москве.